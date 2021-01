Lagarde (Bce): ripresa nella Ue forse entro il 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Lagarde ha ribadito che la Bce sarà (compratore, ndr) su mercato ancora a lungo, per assicurare condizioni finanziarie favorevoli per tutto il tempo necessari Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021)ha ribadito che la Bce sarà (compratore, ndr) su mercato ancora a lungo, per assicurare condizioni finanziarie favorevoli per tutto il tempo necessari

Agenzia_Ansa : #Lagarde: speriamo ancora nella ripresa nel 2021. Quarto trimestre negativo. La #Bce comprerà bond ancora a lungo… - repubblica : Lagarde (Bce): l'economia europea non deraglia, smart working resterà dopo la pandemia - FirenzePost : Lagarde (Bce): ripresa nella Ue forse entro il 2021 - infoiteconomia : La BCE ha un problema di nome Lagarde: il governatore non sa comunicare. Dubbi sulla ripresa nel 2021 - infoiteconomia : Bce, Lagarde annuncia nuovo centro su cambiamenti climatici: 'per affrontare il problema con urgenza' -