Governo | Spadafora | ' per M5S Conte è unico nome' **

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Un dato resta fermo: per me e per il Movimento Cinque stelle c'è uncome presidente del Consiglio, quello di Giuseppe. Faremo la nostra parte fino alla fine, come è nostro dovere, confidando nella saggezza e nelle decisioni del Presidente della Repubblica". Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo. "La pandemia continua a mietere vittime - esordisce - la campagna vaccinale deve andare avanti nella massima velocità, il Next Generation Eu deve essere finalizzato per l'approvazione nelle prossime settimane, la crisi economica e sociale colpisce milioni di cittadini, costretti ad aspettare il Decreto Ristori Cinque perché siamo nel pieno di una inspiegabile e ingiustificabile crisi di Governo". "La affronteremo, la supereremo: ...