Governo | Conte ha aperto Cdm informando ministri su dimissioni

Roma, 26 gen (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri si è riunito alle 9.25 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. In apertura della riunione, il presidente Conte ha informato i ministri dell'intenzione di recarsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le dimissioni del Governo. Lo rende noto palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri è terminato alle 10.05.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - Pierferdinando : La scelta di #Conte è tanto giusta quanto tardiva. Si sono persi 15 giorni e non si è vista rafforzata la credibili… - FirenzePost : Governo: Conte ha rassegnato le dimissioni al Quirinale - LarryisthewayC : RT @saltedhoney_: L’Italia dopo le dimissioni di Conte se sale Salvini al Governo #dimissioniconte -