Giornata della Memoria Si commemorano le vittime del nazismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio del 1945, settantacinque anni fa, le truppe dell'ArmataRossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. E scoprirono cosa potesse essere l'inferno sulla terra, frutto della follia genocida nazista. Sei milioni e mezzo, le vittime di quella follia di cui fu complice, con le criminali leggi razziali, anche il fascismo. Oggi si commemorano le vittime, nella Giornata della Memoria. Ed è grave che nel mondo, e in Italia purtroppo non si sfugge a questo pericolo, vi siano rigurgiti di odio razziale, di suprematismo, di presunta purezza di una razza. Assurdità criminali che debbono essere messe definitivamente al bando, dall'umanità.

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della 3991 del 26-01-2021 - 27 gennaio: Giornata della Memoria - Regioni.it Regioni.it L'UTL celebra online la Giornata Internazionale della Memoria

La locale Università del Tempo Libero 'San Francesco d'Assisi' celebra la Giornata Internazionale della Memoria con un'evento on-line ...

Giorno della Memoria: gli eventi sul web

Il prossimo 27 gennaio si celebra il 76° anniversario dell’ingresso dell’esercito russo nel campo di concentramento di Auschwitz. Una data fondamentale che ha rivelato al mondo l’orrore dello stermini ...

