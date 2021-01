Digital Value, Maurizio Brun sarà il nuovo Chief Revenue Officer (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Digital Value, società quotata sul mercato AIM e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha nominato Maurizio Brun come proprio Chief Revenue Officer TOP Private & Territory. Brun arriva nella società dopo un lungo percorso professionale in IBM Italia, dove ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Vice Presidente Enterprise con responsabilità sulle vendite di tutti i principali settori di mercato e Vice Presidente dell’unità Systems Italia. Maurizio Brun si occuperà di sviluppare la presenza del gruppo principalmente nelle aree Energy & Utilities, Travel & Transportation, Banking & Insurance, Commercial & Industrial. Insieme con lui entrano in Digital ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato AIM e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha nominatocome proprioTOP Private & Territory.arriva nella società dopo un lungo percorso professionale in IBM Italia, dove ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Vice Presidente Enterprise con responsabilità sulle vendite di tutti i principali settori di mercato e Vice Presidente dell’unità Systems Italia.si occuperà di sviluppare la presenza del gruppo principalmente nelle aree Energy & Utilities, Travel & Transportation, Banking & Insurance, Commercial & Industrial. Insieme con lui entrano in...

