Crotone, affaticamento per Luperto. Messias: terapie e palestra (Di martedì 26 gennaio 2021) Crotone - Ripresa degli allenamenti per il Crotone , dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stroppa al termine della gara contro la Fiorentina . I rossoblù si sono ritrovati nel pomeriggio al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021)- Ripresa degli allenamenti per il, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stroppa al termine della gara contro la Fiorentina . I rossoblù si sono ritrovati nel pomeriggio al ...

TuttoFanta : ??Report #CROTONE: ?A riposo #Luperto (a causa di un affaticamento). ?Terapie e palestra per #Messias. ??… - sportli26181512 : #Crotone, affaticamento per Luperto. Messias: terapie e palestra: Ripresa pomeridiana per i rossoblù in vista della… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Ripresa degli allenamenti, affaticamento per Luperto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Ripresa degli allenamenti, affaticamento per Luperto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Ripresa degli allenamenti, affaticamento per Luperto -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone affaticamento Crotone, affaticamento per Luperto. Messias: terapie e palestra Corriere dello Sport.it Genoa, ripresa degli allenamenti. Si rivede Zapata. Messias e Luperto a parte nel Crotone

Il Genoa ha ripreso oggi ad allenarsi, così come il Crotone a Steccato di Cutro, dove è stata segnalata l’assenza di Luperto e Messias. Il primo per un affaticamento, il secondo per un problema alla ...

Crotone, Genoa nel mirino. Palestra e terapie per Messias

CROTONE - Ripresa degli allenamenti per il Crotone, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stroppa al termine della gara contro la Fiorentina. I rossoblù si sono ritrovati nel pomeriggio al ce ...

Il Genoa ha ripreso oggi ad allenarsi, così come il Crotone a Steccato di Cutro, dove è stata segnalata l’assenza di Luperto e Messias. Il primo per un affaticamento, il secondo per un problema alla ...CROTONE - Ripresa degli allenamenti per il Crotone, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stroppa al termine della gara contro la Fiorentina. I rossoblù si sono ritrovati nel pomeriggio al ce ...