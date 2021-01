Crisi di governo, le ultime news. Cdm in corso. Pressing M5s, Pd e Leu per un Conte ter. Cartabia, Cottarelli e Visco in pole position per l’opzione governo tecnico (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 26 gennaio I nodi della Crisi di governo aperta da Matteo Renzi sono venuti al pettine. Al momento Conte sta affrontando il Cdm (iniziato alle 9,30) e poi andrà in Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella. Non è stato sufficiente l’appello ai responsabili: ieri, il presidente del Consiglio ha deciso di rassegnare le dimissioni, puntando a un Conte ter con un re-incarico per ampliare la maggioranza parlamentare. La verità è che i giallorossi non hanno i numeri per superare indenni il voto sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di giovedì 28 e il premier, se non vuole essere sfiduciato e perdere ogni chance di restare, è costretto al passo ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)di, lenotizie di oggi 26 gennaio I nodi delladiaperta da Matteo Renzi sono venuti al pettine. Al momentosta affrontando il Cdm (iniziato alle 9,30) e poi andrà in Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella. Non è stato sufficiente l’appello ai responsabili: ieri, il presidente del Consiglio ha deciso di rassegnare le dimissioni, puntando a unter con un re-incarico per ampliare la maggioranza parlamentare. La verità è che i giallorossi non hanno i numeri per superare indenni il voto sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di giovedì 28 e il premier, se non vuole essere sfiduciato e perdere ogni chance di restare, è costretto al passo ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - alle_leona : RT @RaiRadio2: Crisi di governo, freddo, vaccini in ritardo. Ma le giornate si allungano. Chi ritwitta anticipa la primavera. Foto scattata… - cmqpiena : RT @ilpost: La crisi di governo è stata formalmente aperta: quali sono i passaggi per arrivare alla formazione di un nuovo esecutivo? Che c… -