Conte al Quirinale ultim’ora: dal “cilindro” i nomi di chi può sostituirlo (Di martedì 26 gennaio 2021) Conte al Quirinale ultim’ora – Martedì 26 gennaio 2021. All’ultimo Consiglio dei Ministri il premier ha annunciato le sue dimissioni. Minuti decisivi per Conte, che salirà al Colle, per rimettere l’incarico a Mattarella. Il capo dello Stato potrebbe allora aprire le consultazioni dei gruppi. Tante le ipotesi in campo: quella che si fa più strada è però proprio quella di un governo Conte ter. Ma con quale maggioranza? Una volta formalizzate le dimissioni al Quirinale, che accadrà? La partita è nelle mani del Presidente della Repubblica. Gli scenari possibili sono vari: dall’idea di un reincarico a Conte, come dicevamo, al mandato esplorativo ad una figura istituzionale. Non solo: c’è anche la possibilità di un esecutivo diverso, come quello di unità nazionale di cui ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021)al– Martedì 26 gennaio 2021. All’ultimo Consiglio dei Ministri il premier ha annunciato le sue dimissioni. Minuti decisivi per, che salirà al Colle, per rimettere l’incarico a Mattarella. Il capo dello Stato potrebbe allora aprire le consultazioni dei gruppi. Tante le ipotesi in campo: quella che si fa più strada è però proprio quella di un governoter. Ma con quale maggioranza? Una volta formalizzate le dimissioni al, che accadrà? La partita è nelle mani del Presidente della Repubblica. Gli scenari possibili sono vari: dall’idea di un reincarico a, come dicevamo, al mandato esplorativo ad una figura istituzionale. Non solo: c’è anche la possibilità di un esecutivo diverso, come quello di unità nazionale di cui ...

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - borghi_claudio : A @CoffeeBreakLa7 sta cominciando a serpeggiare il dubbio che conte sia partito per il Guatemala. Dicono che è usci… - Agenzia_Ansa : #Governo, domani #Conte al #Quirinale per rassegnare le dimissioni #ANSA - crm1096 : RT @mariannaaprile: Il decano dei quirinalisti Breda: “questo teatrino mediatico certamente indispone il Capo dello Stato. Ci si va a dimet… - LuceAPalazzo : L'Europa totalmente schierata dalla parte di Giuseppe #Conte (e che confida nel #ConteTer) è il segnale più evident… -