Arrivano le dimissioni di Conte: in corso il colloquio con Sergio Mattarella (Di martedì 26 gennaio 2021) La crisi di governo è arrivata ad un punto di svolta con le dimissioni di Giuseppe Conte annunciate questa mattina al Consiglio dei Ministri che si è concluso alle 10:15. Queste le parole di ringraziamento pronunciate da Conte: "Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme". Conte è salito al Colle: le ipotesi Subito dopo Conte è salito al Colle per rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come da prassi istituzionale. Il colloquio è ancora in corso e probabilmente non si concluderà troppo velocemente. Molti sono ancora i nodi da sciogliere e le opzioni sul tavolo di Mattarella, prime fra tutte il ...

