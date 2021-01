WOW Cube | la mini console che non sapevi di volere

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un oggetto che permette di fare nuove esperienze nel mondo digitale. WOWè stato sviluppato da CubiOs Inc. e nominato dal CES 2021 nella categoria Innovation Awards. Il prototipo era già stato presentato due anni fa nella stessa manifestazione (e l'idea è nata nell'ormai lontano 2016), ma ora è diventato una realtà perfettamente funzionante e potrà essere nelle vostre mani alla fine del 2021 (il prezzo di vendita è di 250 dollari). Twist and shake Ma cos'è esattamente WOW? Si tratta di un entertainment system a forma di cubo (duh!) composto da 8 moduli separati ma connessi l'uno all'altro. Ogni modulo è un device indipendente con tre schermi ad alta risoluzione e una CPU. WOWpermette di far girare un videogame su tutti i ventiquattro schermi, che coprono i sei lati del cubo, contemporaneamente. Wow...