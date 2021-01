Vaccino Covid, se Pfizer non rispetta gli impegni le penali non scattano in automatico: cosa dice il contratto con l’Ue (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel contratto firmato dall’Ue con Pfizer, così come in quelli sottoscritti con le altre aziende produttrici dei vaccini anti-Covid, non sono previste penali automatiche in caso di ritardi nelle consegne, ed eventuali inadempienze sono contestabili solo dal 31 marzo. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che pubblica importanti dettagli dell’accordo sottoscritto dalla Commissione europea con la multinazionale. Il documento, finora secretato, è in mano all’Avvocatura di Stato per la diffida che l’Italia si prepara a presentare nei confronti dell’azienda. Nei documenti citati dal Corriere, è inoltre confermato che BioNTech, l’azienda tedesca associata a Pfizer nella produzione del Vaccino, ha siglato un contratto parallelo con la Germania per ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelfirmato dalcon, così come in quelli sottoscritti con le altre aziende produttrici dei vaccini anti-, non sono previsteautomatiche in caso di ritardi nelle consegne, ed eventuali inadempienze sono contestabili solo dal 31 marzo. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che pubblica importanti dettagli dell’accordo sottoscritto dalla Commissione europea con la multinazionale. Il documento, finora secretato, è in mano all’Avvocatura di Stato per la diffida che l’Italia si prepara a presentare nei confronti dell’azienda. Nei documenti citati dal Corriere, è inoltre confermato che BioNTech, l’azienda tedesca associata anella produzione del, ha siglato unparallelo con la Germania per ...

