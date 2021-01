Vaccini: che succede con Pfizer? Ennesima modifica al (non) piano di distribuzione (Di martedì 26 gennaio 2021) In questi giorni abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Dalle dosi di Vaccini che non sarebbero mai arrivate, fino alle autorizzazioni non concesse. Il 10 marzo scade il termine per la presentazione delle certificazioni dei VacciniAllora riavvolgiamo il nastro, perché sono di stamattina le ultime novità. “Dalla prossima settimana la fornitura del vaccino da parte di Pfizer tornerà a regime”. Lo ha ribadito Pfizer contattata da Sky TG24. La società farmaceutica statunitense ha anche specificato che “dall’8 al 18 Gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, poi c’è stata la riduzione a causa del riadattamento del sito produttivo belga di Puurs. Con la decisione del Governo di somministrare 6 dosi anziché 5, Pfizer ha ridotto il numero di fiale, ma non di ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) In questi giorni abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Dalle dosi diche non sarebbero mai arrivate, fino alle autorizzazioni non concesse. Il 10 marzo scade il termine per la presentazione delle certificazioni deiAllora riavvolgiamo il nastro, perché sono di stamattina le ultime novità. “Dalla prossima settimana la fornitura del vaccino da parte ditornerà a regime”. Lo ha ribaditocontattata da Sky TG24. La società farmaceutica statunitense ha anche specificato che “dall’8 al 18 Gennaio sono state inviate le fiale previste daldi ordinazione, poi c’è stata la riduzione a causa del riadattamento del sito produttivo belga di Puurs. Con la decisione del Governo di somministrare 6 dosi anziché 5,ha ridotto il numero di fiale, ma non di ...

