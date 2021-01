Un Posto al Sole, trama 25 gennaio 2021: la verità è vicina? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 25 gennaio 2021 con Michele e Silvia sono vicini alla verità sulla loro aggressione: ma questo porterà ad una nuova crisi. Vittorio pronto ad agire Ci sono nuove situazioni molto pericolose e particolari nelle nuove trame di Un Posto al Sole oggi 25 gennaio. Ma dove eravamo rimasti? Abbiamo visto Clara che nonostante la vicinanza di Giulia e Angela non sarà serena tanto che la sua vita privata le sembra oramai alla deriva. Alberto Palladini non è assente solo come compagno ma anche nella vita del bambino e questo la far soffrire tantissimo: la donna si renderà conto di dover fare qualcosa per migliorare la sua condizione e non basterà minacciare Palladini o altro. Ma abbiamo anche lasciato Michele e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anticipazioni Unal25con Michele e Silvia sono vicini allasulla loro aggressione: ma questo porterà ad una nuova crisi. Vittorio pronto ad agire Ci sono nuove situazioni molto pericolose e particolari nelle nuove trame di Unaloggi 25. Ma dove eravamo rimasti? Abbiamo visto Clara che nonostante lanza di Giulia e Angela non sarà serena tanto che la sua vita privata le sembra oramai alla deriva. Alberto Palladini non è assente solo come compagno ma anche nella vita del bambino e questo la far soffrire tantissimo: la donna si renderà conto di dover fare qualcosa per migliorare la sua condizione e non basterà minacciare Palladini o altro. Ma abbiamo anche lasciato Michele e ...

