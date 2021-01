Sci alpino | classifica Coppa del Mondo 2020 2021 maschile dopo discesa Kitzbuehel 25 gennaio

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladidelaggiornatail Super-G didi lunedì 25. Alexis Pinturault rimane al comando con un ottimo vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt, il quale ha superato l’infortunato Aleksander Aamodt Kilde. Dominik Paris è il primo italiano in diciottesima posizione. I RISULTATI DELLA GARADELAGGIORNATAIL SUPER-G DI1. Alexis Pinturault (Fra) 800 punti 2. Marco Odermatt (Sui) 607 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 4. Marco Schwarz (Aut) 466 5. Matthias Mayer (Aut) 464 6. Filip Zubcic ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Gazzetta_it : #Sci #Innerhofer: 'Sulla #Streif ho cancellato l'incubo #Covid' - Eurosport_IT : Un terzo posto che vale una grande iniezione di fiducia, brava Federica! ?????? ??? - vivereitalia : Campionati del Mondo di sci alpino 2021: cerimonia d'apertura sarà omaggio alle Dolomiti - Margotweissene1 : RT @DolomitesUNESCO: Un #dibattito sul presente e futuro delle stazioni sciistiche dell’arco alpino e in particolare delle #Dolomiti. Un ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

È a livello 3, di grado considerevole, il rischio valanga valutato dal meteomont dei Carabinieri, nella giornata di oggi come in quella di ieri, mentre continuano le ricerche ...Il team principal della Mercedes ha rivelato di aver contratto il virus ma restando asintomatico. E non ha dubbi sull’accordo con Lewis: “Base solida tra noi, vogliamo vincere ancora insieme” ...