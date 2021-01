Ranking Wta aggiornato al 25 gennaio 2021: non si smuove la top-10 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 25 gennaio 2021. In vista degli Australian Open che si disputeranno fra due settimane, non cambia la top-10 femminile. In vetta sempre l’australiana Ashleigh Barty seguita dalla rumena Simona Halep e dalla giapponese Naomi Osaka. A seguire Sofia Kenin (campionessa in carica a Melbourne), Elina Svitolina e Karolina Pliskova. Chiudono le prime dieci posizioni Aryna Sabalenka, Bianca Andreescu, Petra Kvitova e Kiki Bertens. Invariate anche le posizioni delle nostre azzurre: Camila Giorgi è la prima tennista italiana (76), seguita da Martina Trevisan (86) e Jasmine Paolini (97). IL Ranking WTA aggiornato Barty 8717 Halep 7255 Osaka 5780 Kenin 5760 Svitolina 5260 Pliskova 5205 Sabalenka 4580 Andreescu 4555 Kvitova 4516 Bertens 4505 76. Camila Giorgi ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlWtaa lunedì 25. In vista degli Australian Open che si disputeranno fra due settimane, non cambia la top-10 femminile. In vetta sempre l’australiana Ashleigh Barty seguita dalla rumena Simona Halep e dalla giapponese Naomi Osaka. A seguire Sofia Kenin (campionessa in carica a Melbourne), Elina Svitolina e Karolina Pliskova. Chiudono le prime dieci posizioni Aryna Sabalenka, Bianca Andreescu, Petra Kvitova e Kiki Bertens. Invariate anche le posizioni delle nostre azzurre: Camila Giorgi è la prima tennista italiana (76), seguita da Martina Trevisan (86) e Jasmine Paolini (97). ILWTABarty 8717 Halep 7255 Osaka 5780 Kenin 5760 Svitolina 5260 Pliskova 5205 Sabalenka 4580 Andreescu 4555 Kvitova 4516 Bertens 4505 76. Camila Giorgi ...

Le dichiarazioni della giocatrice italiana da Melbourne, dove si sta allenando in vista dell’Australian Open: “Il sorteggio? Non ci ho mai pensato molto, chi tocca tocca” Per la prima volta dal 2017, ...

Home; Tennis News; Novak Djokovic; I primi tre giocatori del ranking ATP (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem) e le grandi stelle del tennis femminile (Serena Williams, N ...

