Prada Cup, Luna Rossa in crescita e competitiva anche con vento forte. American Magic prossimo avversario in semifinale (Di lunedì 25 gennaio 2021) La prima fase della Prada Cup 2021 si è conclusa ufficialmente sabato scorso, con la vittoria di Ineos Team UK su Luna Rossa Prada Pirelli, dunque è arrivato il momento di tracciare un primo bilancio in vista delle prossime decisive sfide a eliminazione diretta. Il team italiano ha chiuso il Round Robin in seconda posizione con un record di 3/3 (inclusa la regata fantasma con Patriot), perdendo tutti e tre i match disputati contro Britannia e dovendo quindi cominciare il suo cammino nel tabellone a partire dalla semifinale. Da venerdì 29 gennaio, Luna Rossa scenderà nuovamente in acqua ad Auckland per affrontare gli statunitensi di American Magic in una serie al meglio delle sette regate, con l'obiettivo di portare a casa i quattro ...

