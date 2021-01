Pacemaker a rischio con iPhone 12 | Apple mette in guardia gli utenti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Solo una manciata di settimane fa era rimbalzato in rete uno studio relativo ad un defibrillatore automatico accidentalmente disattivato da un12, e in particolare dal connettore MagSafe presente sulla scocca superiore del nuovo melafonino di casa. E se prima era solo un’ipotesi, ora è praticamente cosa certa:12 e accessori MagSafe integrano magneti che possono interferire con dispositivi medici comee defibrillatori. Non solo, il modello base, quello Mini e i più performanti Pro e Pro Max – assieme ai caricatori MagSafe e MagSafe Duo – vanno a generare vere e proprie radiofrequenze. Una situazione, questa, letteralmente di vitale importanza per gli acquirenti, e che ha visto il colosso di Cupertino costretto ad aggiornare il documento di supporto ufficiale perre ...