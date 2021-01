“Non si può morire così”. Roberta Siragusa, lo strazio della mamma. “Aveva 17 anni…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il corpo di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a Caccamo in provincia di Palermo e trovata in un burrone, è stato trasportato al Policlinico di Palermo dove domani o mercoledì verrà fatta l’autopsia. Intanto è ancora in caserma il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni in attesa di essere trasferito in carcere dopo il provvedimento di fermo per omicidio Volontario e occultamento di cadavere. Durante l’interrogatorio, terminato solo all’alba, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma per la Procura è stato il 19enne ad uccidere la giovane. “Le indagini hanno fatto emergere diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti”, spiegano i carabinieri della Compagnia di Termini Imerese e riporta Adnkronos. Gli accertamenti sulla morte della giovane sono andati ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il corpo di, la 17enne uccisa a Caccamo in provincia di Palermo e trovata in un burrone, è stato trasportato al Policlinico di Palermo dove domani o mercoledì verrà fatta l’autopsia. Intanto è ancora in caserma il fidanzatogiovane, Pietro Morreale di 19 anni in attesa di essere trasferito in carcere dopo il provvedimento di fermo per omicidio Volontario e occultamento di cadavere. Durante l’interrogatorio, terminato solo all’alba, il giovane si è avvalsofacoltà di non rispondere, ma per la Procura è stato il 19enne ad uccidere la giovane. “Le indagini hanno fatto emergere diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti”, spiegano i carabinieriCompagnia di Termini Imerese e riporta Adnkronos. Gli accertamenti sulla mortegiovane sono andati ...

