“Maria | licenziami” Arisa non scherza | quello che è successo ad Amici è davvero troppo per lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano i litigi e le punzecchiature trae Rudy Zerbi ad2020. Tra i due le incomprensioni sono all’ordine del giorno e pare che proprio non riescano proprio ad andare d’accordo. Nonostante Rudy la critichi,non ha intenzione di modificare i propri metodi d’insegnamento.ha spiegato che il suo non vuole essere un atteggiamento di eccessiva protezione verso gli allievi, ma semplice supporto. Anche lei ha confessato di non apprezzare alcuni allievi dei colleghi ma, nonostante ciò, preferisce ad20 non criticare nessuno. Rudy ha continuato ad attaccare la collega. E in quel momentoè andata su tutte le furie: “Io penso che ci sia un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare”. (Continua ...