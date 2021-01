Maltempo: fiumi e torrenti “sorvegliati speciali” a sud del salernitano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSele-Diano (Sa) – Strade invase da fango e detriti, fiumi e torrenti esondati. È la situazione che vige da ieri pomeriggio, in molti comuni della Valle del Sele, del Vallo di Diano, del Tanagro, del Cilento e degli Alburni, dove amministrazioni comunali, volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono impegnati nel controllo del territorio e dei corsi d’acqua. “sorvegliati speciali” invece, i fiumi Tanagro, Bianco e Sele, che sono esondati nei terreni circostanti, provocando allagamenti. Attenzione alta a sud del salernitano anche nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale inoltre, qualche ora fa ha prorogato l’allerta meteo in atto su tutto il territorio per vento forte, rischio idrogeologico e rischio idraulico di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSele-Diano (Sa) – Strade invase da fango e detriti,esondati. È la situazione che vige da ieri pomeriggio, in molti comuni della Valle del Sele, del Vallo di Diano, del Tanagro, del Cilento e degli Alburni, dove amministrazioni comunali, volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono impegnati nel controllo del territorio e dei corsi d’acqua. “” invece, iTanagro, Bianco e Sele, che sono esondati nei terreni circostanti, provocando allagamenti. Attenzione alta a sud delanche nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale inoltre, qualche ora fa ha prorogato l’allerta meteo in atto su tutto il territorio per vento forte, rischio idrogeologico e rischio idraulico di ...

