Keira Knightley non interpreterà più scene di sesso dirette da uomini (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo essere diventata mamma bis, Keira Knightley ha deciso di dire basta alle scene di sesso e di nudo se a dirigere il film è un uomo. L'attrice inglese Keira Knightley ha aggiunto una clausola al suo contratto: non interpreterà più scene di sesso se queste sono dirette da registi uomini. La Knightley, madre di due bambini, ha deciso di usare il suo potere contrattuale per cambiare direzione. Nel corso di un episodio del podcast Chanel Connects, Keira Knightley ha confessato di non avere più voglia di interpretare scene di sesso e di nudo, specialmente se a dirigerle sono uomini: "In parte è vanità e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo essere diventata mamma bis,ha deciso di dire basta alledie di nudo se a dirigere il film è un uomo. L'attrice ingleseha aggiunto una clausola al suo contratto: nonpiùdise queste sonoda registi. La, madre di due bambini, ha deciso di usare il suo potere contrattuale per cambiare direzione. Nel corso di un episodio del podcast Chanel Connects,ha confessato di non avere più voglia di interpretaredie di nudo, specialmente se a dirigerle sono: "In parte è vanità e ...

