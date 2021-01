Juric come Sarri? Anche lui ha colpito De Laurentiis sconfiggendo il Napoli (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Gazzetta dedica un rigo a Juric e alla crescita delle sue quotazioni in qualità di futuro allenatore del Napoli. Al rinnovo di Gattuso ormai non credono più. La Gazza lo paragona alla tela di Penelope. Quel Terribile Ivan che piace tanto ad Aurelio De Laurentiis e che vede salire le sue future quotazioni napoletane. E torna in mente Empoli-Napoli 4-2 di quasi sei anni fa. De Laurentiis si invaghì del tecnico toscano proprio quella sera, quando la squadra di Sarri mise sotto il Napoli di Benitez. Addirittura 3-0 alla fine del primo tempo. Qualche mese più tardi, sia pure dopo aver consultato più allenatori, De Laurentiis affidò proprio al semi-sconosciuto (al grande pubblico) il post Benitez. Chissà se la partita di Verona non possa rappresentare la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Gazzetta dedica un rigo ae alla crescita delle sue quotazioni in qualità di futuro allenatore del. Al rinnovo di Gattuso ormai non credono più. La Gazza lo paragona alla tela di Penelope. Quel Terribile Ivan che piace tanto ad Aurelio Dee che vede salire le sue future quotazioni napoletane. E torna in mente Empoli-4-2 di quasi sei anni fa. Desi invaghì del tecnico toscano proprio quella sera, quando la squadra dimise sotto ildi Benitez. Addirittura 3-0 alla fine del primo tempo. Qualche mese più tardi, sia pure dopo aver consultato più allenatori, Deaffidò proprio al semi-sconosciuto (al grande pubblico) il post Benitez. Chissà se la partita di Verona non possa rappresentare la ...

