Il «partito di Conte» si prepara a navigare in mare aperto e rivendica centralità (Di martedì 26 gennaio 2021) «Se Conte si dimette, implode il Movimento 5 Stelle. E il parlamento diventa un formicaio impazzito». Questa formula ormai da giorni circolava dentro e fuori il governo. Era uno schema in qualche modo fungeva da forza che trattiene: «È possibile solo allargare questa maggioranza, non si possono concedere spazi all’imprevisto», era la conseguenza logica. Adesso quegli spazi si stanno per aprire. Conte prova a traghettare sé stesso e la maggioranza verso il prossimo governo. E i 5 Stelle temono di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 26 gennaio 2021) «Sesi dimette, implode il Movimento 5 Stelle. E il parlamento diventa un formicaio impazzito». Questa formula ormai da giorni circolava dentro e fuori il governo. Era uno schema in qualche modo fungeva da forza che trattiene: «È possibile solo allargare questa maggioranza, non si possono concedere spazi all’imprevisto», era la conseguenza logica. Adesso quegli spazi si stanno per aprire.prova a traghettare sé stesso e la maggioranza verso il prossimo governo. E i 5 Stelle temono di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

