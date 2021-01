I ladri restituiscono l' auto rubata a una disabile? Mi viene un sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) A Bari, alcunihanno restituito un'ad una malata di sclerosi. Un bel gesto, non si può dire di no, ma è singolare la frase di accompagnamento nel restituire la macchina: “Scusateci. Anche noi abbiamo un cuore”. Nessuno lo dubita, ma quello stesso cuore, al momento del furto dell', dov'era? Eravate tutti sotto infarto? Comunque, avete fatto bene a restituire questa macchina speciale per disabili. Miil(ma spero di sbagliarmi) che l'abbiate restituita non già perché avete un cuore, ma perché vi siete accorti che un'per disabili era difficilmente commercializzabile.