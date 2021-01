Giorno della Memoria 2021, film, documentari e docuserie da guardare sulle piattaforme streaming (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il passare del tempo rende sempre più urgente la necessità di coltivare il ricordo dell’Olocausto e onorarne le vittime attraverso contenuti audiovisivi. Se le vive parole dei sopravvissuti restano la testimonianza più preziosa sull’orrore dei crimini nazifascisti, tocca infatti fare i conti con l’ineluttabile trascorrere degli anni. La programmazione speciale delle reti televisive e i contenuti delle piattaforme streaming sono quindi fondamentali per immortalare i ricordi dei pochi sopravvissuti rimasti e integrarli con documenti e ricostruzioni sempre più dettagliate degli eventi. La piattaforma Keaton streaming offre un’interessante selezione di contenuti online per celebrare il Giorno della Memoria 2021 in contesto scolastico. Si parte con Se Questo è Amore, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il passare del tempo rende sempre più urgente la necessità di coltivare il ricordo dell’Olocausto e onorarne le vittime attraverso contenuti audiovisivi. Se le vive parole dei sopravvissuti restano la testimonianza più preziosa sull’orrore dei crimini nazifascisti, tocca infatti fare i conti con l’ineluttabile trascorrere degli anni. La programmazione speciale delle reti televisive e i contenuti dellesono quindi fondamentali per immortalare i ricordi dei pochi sopravvissuti rimasti e integrarli con documenti e ricostruzioni sempre più dettagliate degli eventi. La piattaforma Keatonoffre un’interessante selezione di contenuti online per celebrare ilin contesto scolastico. Si parte con Se Questo è Amore, ...

