Giornata per la Vita, a Saronno arrivano le brioche solidali (Di lunedì 25 gennaio 2021) All'albicocca o ai frutti di bosco: a Saronno la 43° Giornata per la Vita, in programma il prossimo 7 febbraio, quest'anno ha il gusto del pan brioche. Per la prima volta non ci saranno i tradizionali banchetti allestiti fuori dalle parrocchie con la distribuzione di dolci fatti in casa e fiori. Il Covid non ha

Arezzo, 25 gennaio 2021 - L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha deciso di celebrare la Giornata della Memoria in due momenti, la mattina e il pomeriggio di mercoledì pro ...

“Ha indotto la morte di due pazienti Covid somministrando anestetici”: arrestato medico di un ospedale del Bresciano

Ha intenzionalmente somministrato farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due pazienti ricoverati per Covid. Sono queste le accuse nei confronti di un medico in se ...

Arezzo, 25 gennaio 2021 - L'amministrazione comunale di Sansepolcro ha deciso di celebrare la Giornata della Memoria in due momenti, la mattina e il pomeriggio di mercoledì pro ...