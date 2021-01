Edge sempre più sicuro: il web browser Microsoft ci aiuterà a trovare password più originali (Di lunedì 25 gennaio 2021) La più recente versione del web browser Microsoft Edge include importanti novità atte a migliorare la sicurezza delle credenziali per l’accesso ai diversi portali che gli utenti utilizzano. Oltre ad un comodo generatore di password, che vi permetterà di creare parole chiave più difficili da individuare da parte dei malintenzionati, il nuovo Edge ora è in grado di avvertirvi se alcune delle password salvate nel portachiavi integrato sono state compromesse ed è quindi meglio vengano cambiate. La versione 88 di Microsoft Edge dispone ora di un generatore di password. Esso vi aiuterà a generare automaticamente delle password complesse nel momento in cui andrete ad aggiornare le credenziali di accesso a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) La più recente versione del webinclude importanti novità atte a migliorare la sicurezza delle credenziali per l’accesso ai diversi portali che gli utenti utilizzano. Oltre ad un comodo generatore di, che vi permetterà di creare parole chiave più difficili da individuare da parte dei malintenzionati, il nuovoora è in grado di avvertirvi se alcune dellesalvate nel portachiavi integrato sono state compromesse ed è quindi meglio vengano cambiate. La versione 88 didispone ora di un generatore di. Esso via generare automaticamente dellecomplesse nel momento in cui andrete ad aggiornare le credenziali di accesso a un ...

Finalmente disponibile su Microsoft Edge in versione ufficiale la funzionalità sleeping tabs per risparmiare memoria: ecco a cosa serve e come si usa.