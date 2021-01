Danimarca, la premier Frederiksen sull’immigrazione: “Obiettivo zero richiedenti asilo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Copenhagen, 25 gen – Mette Frederiksen, premier della Danimarca, ha una idea chiara sull’immigrazione che ha come fine ultimo quello di arrivare allo zero circa il numero di richiedenti asilo. Frederiksen: “Azzerare numero richiedenti asilo” La premier della Danimarca, la social democratica Mette Frederiksen, ha parlato dell’immigrazione venerdì scorso in Parlamento, sostenendo che “è il nostro Obiettivo” il chiudere completamente all’immigrazione che “passa” per i richiedenti asilo. “Non posso promettere zero richiedenti asilo. Ma possiamo stabilire questa visione”. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Copenhagen, 25 gen – Mettedella, ha una idea chiarache ha come fine ultimo quello di arrivare allocirca il numero di: “Azzerare numero” Ladella, la social democratica Mette, ha parlato dell’immigrazione venerdì scorso in Parlamento, sostenendo che “è il nostro” il chiudere completamente all’immigrazione che “passa” per i. “Non posso promettere. Ma possiamo stabilire questa visione”. ...

silvia92745700 : RT @francescatotolo: La premier danese SOCIALDEMOCRATICA: “Non possiamo promettere che ci saranno zero richiedenti asilo, ma possiamo costr… - Karm3nB : RT @francescatotolo: La premier danese SOCIALDEMOCRATICA: “Non possiamo promettere che ci saranno zero richiedenti asilo, ma possiamo costr… - mariacarla1963 : RT @Borghi_Tv: @markorusso69 @MinutemanItaly Anche in Danimarca si sono abbastanza rotti dopo la proposta di legge per l'obbligo vaccinale… - Consuelide : RT @Signorasinasce: #Danimarca , obiettivo zero #richiedentiasilo . 'Dobbiamo stare attenti che non troppe persone vengano nel nostro paese… - TatiUdaci : RT @francescatotolo: La premier danese SOCIALDEMOCRATICA: “Non possiamo promettere che ci saranno zero richiedenti asilo, ma possiamo costr… -