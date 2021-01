Basilicata, nuove assunzioni alla Ferrero di Balvano per implementare produzione Nutella Biscuits (Di lunedì 25 gennaio 2021) POTENZA – La realizzazione del programma di sviluppo Ferrero firmato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, azienda, Invitalia e Regione Basilicata consentirà l‘inserimento entro il 2024 di 68 unità lavorative aggiuntive rispetto a quelle previste dal precedente accordo di sviluppo, per un totale di 518 unità lavorative. Lo precisa il dipartimento Attività produttive della Regione il cui impegno finanziario a carico è di 2 milioni. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) POTENZA – La realizzazione del programma di sviluppo Ferrero firmato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, azienda, Invitalia e Regione Basilicata consentirà l‘inserimento entro il 2024 di 68 unità lavorative aggiuntive rispetto a quelle previste dal precedente accordo di sviluppo, per un totale di 518 unità lavorative. Lo precisa il dipartimento Attività produttive della Regione il cui impegno finanziario a carico è di 2 milioni.

