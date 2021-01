Azzolina: “Ci sono le condizioni, invito gli studenti a tornare in classe” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli studenti che protestano in molte città italiane "stanno chiedendo di andare a scuola ed è una cosa molto bella. Ma visto che ora ci sono le condizioni, anche fuori le scuole, per tornare in classe invito tutti gli studenti a farlo. È fondamentale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gliche protestano in molte città italiane "stanno chiedendo di andare a scuola ed è una cosa molto bella. Ma visto che ora cile, anche fuori le scuole, perintutti glia farlo. È fondamentale". L'articolo .

matteosalvinimi : Attenzione. Azzolina oggi: “Io sono a lavorare h24... ho già la giornata abbastanza impegnata... i banchi con le ro… - orizzontescuola : Azzolina: “Ci sono le condizioni, invito gli studenti a tornare in classe” - MassimoSantoma2 : RT @FrancoZaffini: ?? Il ministro Azzolina dice che i banchi a rotelle sono un patrimonio per il futuro delle scuole. ?? - marigomauri : RT @FrancoZaffini: ?? Il ministro Azzolina dice che i banchi a rotelle sono un patrimonio per il futuro delle scuole. ?? - PerutaAntonio : RT @civitas_europea: ...si vive di illusioni per non morire di realtà (semicit.) Prof. Walter #Ricciardi: “Le #scuole sono un luogo di t… -