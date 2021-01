Verissimo, Barbara De Rossi: «Da piccola un uomo mi si avvicinò bloccandomi con la macchina, ho avuto un’adolescenza terrificante» (Di domenica 24 gennaio 2021) Barbara De Rossi a Verissimo: «Quando ero piccola un uomo mi si avvicinò bloccandomi con la macchina, ho avuto un’adolescenza terrificante». L’attrice, ospite da Silvia Toffanin, racconta un aneddoto della sua infanzia che ha influenzato gli anni dell’adolescenza. Poi si commuove parlando della mamma, persa molto giovane a causa della malattia. Infine, l’augurio che sua figlia Martina trovi la sua serenità. IL RACCONTO L’attrice ha iniziato a lavorare nel cinema molto giovane, ma nella sua famiglia erano gelosissimi. Il padre la seguiva sul set e anche i suoi fratelli non la perdevano di vista. Quando era bambina ha rischiato di essere aggredita da uno sconosciuto: «Io tornavo da scuola, abitavo a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 24 gennaio 2021)De: «Quando erounmi sicon la, ho». L’attrice, ospite da Silvia Toffanin, racconta un aneddoto della sua infanzia che ha influenzato gli anni dell’adolescenza. Poi si commuove parlando della mamma, persa molto giovane a causa della malattia. Infine, l’augurio che sua figlia Martina trovi la sua serenità. IL RACCONTO L’attrice ha iniziato a lavorare nel cinema molto giovane, ma nella sua famiglia erano gelosissimi. Il padre la seguiva sul set e anche i suoi fratelli non la perdevano di vista. Quando era bambina ha rischiato di essere aggredita da uno sconosciuto: «Io tornavo da scuola, abitavo a ...

