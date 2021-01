Vaccino Covid, il viceministro Sileri: «Per gli over 80 slitta di 4 settimane». Pfizer: «Fornitura a regime da prossima settimana» (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutto rinviato a marzo. Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da AstraZeneca «faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutto rinviato a marzo. Le riduzioni di dosi comunicate dae da AstraZeneca «farannore di circa quattroi tempi previsti per la vaccinazione degli80 e di circa 6-8...

