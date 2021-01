Una Vita Anticipazioni 25 gennaio 2021: Cinta è in crisi per colpa di Carchano! (Di domenica 24 gennaio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 25 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la sceneggiatura di Carchano è frammentaria, Cinta non conosce la Trama del film e non riesce ad inquadrare il suo personaggio. E' disperata! Leggi su comingsoon (Di domenica 24 gennaio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 25. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la sceneggiatura di Carchano è frammentaria,non conosce la Trama del film e non riesce ad inquadrare il suo personaggio. E' disperata!

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 24 gennaio Mediaset Play Palermo, trovato in un burrone il corpo di una ragazza di 17 anni

Il fidanzato 19enne ha confessato davanti ai carabinieri di averla uccisa. Roberta era scomparsa e della sparizione si stava già occupando la procura dei minori, avvisata dai carabinieri che stavano i ...

Corpo senza vita di una 17enne in un burrone: fidanzato fa ritrovare il cadavere

CACCAMO (Palermo) - Il corpo senza vita di una giovane è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indag ...

