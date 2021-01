Salento, "allarme generale" dagli altoparlanti: paura in quattro comuni, ma era un'esercitazione Tap (Di domenica 24 gennaio 2021) Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, sta valutando l'ipotesi di una denuncia per procurato allarme: "Situazioni di questo tipo devono essere comunicate perché non si può tanta apprensione" Leggi su repubblica (Di domenica 24 gennaio 2021) Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, sta valutando l'ipotesi di una denuncia per procurato: "Situazioni di questo tipo devono esserecate perché non si può tanta apprensione"

