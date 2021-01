Quanti soldi ha guadagnato Dustin Poirier battendo Conor McGregor? Cifra milionaria. Notorious più ricco con la sconfitta! (Di domenica 24 gennaio 2021) Dustin Poirier ha confezionato una prestazione sontuosa all’Etihad Arena di Abu Dhabi, dove ha letteralmente demolito il quotatissimo Conor McGregor. Lo statunitense, attuale numero 2 del ranking dei pesi leggeri, ha surclassato una delle grandi icone della MMA e si è autoproclamato nuovo Campione del Mondo di questa categoria delle arti marziali miste, visto che Khabib Nurmagomedov ha annunciato il proprio ritiro tre mesi fa. Il 32enne è stato impeccabile sull’ottagono: ha lasciato sfogare l’avversario nel primo round, poi lo ha iniziato a fiaccare con una serie di calci alla gamba destra e successivamente lo ha mandato al tappeto con una micidiale raffica di colpi al corpo e al volto nel secondo round. Dustin Poirier ha trionfato per ko, infliggendo all’irlandese la prima sconfitta ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)ha confezionato una prestazione sontuosa all’Etihad Arena di Abu Dhabi, dove ha letteralmente demolito il quotatissimo. Lo statunitense, attuale numero 2 del ranking dei pesi leggeri, ha surclassato una delle grandi icone della MMA e si è autoproclamato nuovo Campione del Mondo di questa categoria delle arti marziali miste, visto che Khabib Nurmagomedov ha annunciato il proprio ritiro tre mesi fa. Il 32enne è stato impeccabile sull’ottagono: ha lasciato sfogare l’avversario nel primo round, poi lo ha iniziato a fiaccare con una serie di calci alla gamba destra e successivamente lo ha mandato al tappeto con una micidiale raffica di colpi al corpo e al volto nel secondo round.ha trionfato per ko, infliggendo all’irlandese la prima sconfitta ...

In pieno giorno, verso le 14,30, assaltano con una spranga una macelleria, portando via in pochi secondi il fondo cassa e un prosciutto che era in vetrina. E’ questo, in estrema sintesi, quanto accadu ...

L’appello per moglie e figlia "Occorre l’apporto di infermieri"

Grande quanto rapida è stata la gara di solidarietà lanciata da Gabriele Succi, con il supporto di molti amici, per cercare di salvare la vita della moglie 37 enne Cristina Rosi e della piccola Cateri ...

