Phisikk du role – Sarà un mercoledì da leoni per Bonafede?

Leggi su formiche

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tanto per capirci: se un governo è in debito d’ossigeno perché i numeri traballano, ogni atto sottoposto al voto del parlamento diventa una stazione dolorosa da calvario nella settimana Santa. Ciò detto, ci sembra che si stia spargendo troppa enfasi sull’ordalia che attenderebbe al varco Conte( o giovedì) con il voto del Senato sulla Relazione del ministrosull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020. Stiamo parlando di un adempimento ai sensi di un Regio Decreto del 1941 (per la precisione l’art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n.12), cui è tenuto il Ministro all’apertura dell’anno giudiziario. Certo, anche questo adempimento richiama un voto parlamentare su una risoluzione della maggioranza che l’approva, in genere al cospetto di aule sonnacchiose, diradate e distratte ( l’anno scorso la relazione di...