Palermo-Teramo 1-1: Birligea lancia gli ospiti, Lucca sveglia dal torpore la banda Boscaglia. Commento primo tempo (Di domenica 24 gennaio 2021) Boscaglia ripropone il suo modulo di riferimento nella delicata sfida interna contro il Teramo di Paci.Palazzi torna ad essere impiegato nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Somma, chance per Broh in mezzo al campo al fianco di Luperini.Rosanero nuovamente schierati con il 4-2-3-1 per l'occasione: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Palazzi e Somma tandem di centrali.A Broh il compito di dirigere le operazioni in cabina di regia ed al contempo schermare la retroguardia di concerto con Luperini, Valente e Kanoute sono gli aculei di un tridente che ha in Rauti il suo scalpello centrale, Lucca è il terminale boa di riferimento.Il Palermo parte male, la compagine di Boscaglia soffre intensità, brillantezza e coralità degli avversari e non sembra riuscire a ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021)ripropone il suo modulo di riferimento nella delicata sfida interna contro ildi Paci.Palazzi torna ad essere impiegato nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Somma, chance per Broh in mezzo al campo al fianco di Luperini.Rosanero nuovamente schierati con il 4-2-3-1 per l'occasione: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Palazzi e Somma tandem di centrali.A Broh il compito di dirigere le operazioni in cabina di regia ed al conschermare la retroguardia di concerto con Luperini, Valente e Kanoute sono gli aculei di un tridente che ha in Rauti il suo scalpello centrale,è il terminale boa di riferimento.Ilparte male, la compagine disoffre intensità, brillantezza e coralità degli avversari e non sembra riuscire a ...

WiAnselmo : #Palermo-Teramo 1-1: Birligea lancia gli ospiti, Lucca sveglia dal torpore la banda Boscaglia. Commento primo tempo… - Mediagol : #Palermo-Teramo 1-1: Birligea lancia gli ospiti, Lucca sveglia dal torpore la banda Boscaglia. Commento primo tempo… - rep_palermo : Palermo, via al girone di ritorno: i rosanero affrontano il Teramo La diretta 1-1 [di Valerio Tripi] [aggiornamento… - TgrSicilia : Nel #Tg delle 14 parleremo di calcio. terzo posto ad un passo per il catania impegnato alle 15 in trasferta con la… - PEFIORENTINA : Serie C Half Times Pro Patria 0 Carrarese 1 Modena 1 Gubbio 0 Palermo 1 Teramo 1 -