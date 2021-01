Omicidio a Santo Domingo: italiana violentata, legata e rinchiusa in un frigorifero (Di domenica 24 gennaio 2021) Tiziana Paolocci La donna si era trasferita per aprire un'attività. Arrestato l'assassino, dubbi sulla socia e amica violentata, strangolata, legata e imbavagliata. È stata trovata senza vita in un frigorifero Claudia Lepore, carpigiana di 59 anni, uccisa a Santo Domingo. L'assassino ha accettato di farla fuori dietro il pagamento di 200mila pesos (qualche migliaio di euro, ndr) che però lamenta di non aver ricevuto. Tradito da quel messaggio whattapp l'uomo ha confessato. Antonio Lantigua, alias El Chino, venerdì si è consegnato alla polizia dominicana e ora gli investigatori stanno cercando di accertare a chi fosse indirizzato quel testo «pagami i 200mila pesos... che ho già fatto... se non mi paghi ti succederà la stessa cosa, ti ammazzo». Il destinatario potrebbe essere la modenese ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Tiziana Paolocci La donna si era trasferita per aprire un'attività. Arrestato l'assassino, dubbi sulla socia e amica, strangolata,e imbavagliata. È stata trovata senza vita in unClaudia Lepore, carpigiana di 59 anni, uccisa a. L'assassino ha accettato di farla fuori dietro il pagamento di 200mila pesos (qualche migliaio di euro, ndr) che però lamenta di non aver ricevuto. Tradito da quel messaggio whattapp l'uomo ha confessato. Antonio Lantigua, alias El Chino, venerdì si è consegnato alla polizia dominicana e ora gli investigatori stanno cercando di accertare a chi fosse indirizzato quel testo «pagami i 200mila pesos... che ho già fatto... se non mi paghi ti succederà la stessa cosa, ti ammazzo». Il destinatario potrebbe essere la modenese ...

