Non è l’Arena | ospiti stasera | 24 gennaio 2021 | Matteo Salvini

Questa sera, domenica 24 gennaio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quattordicesima puntata della quarta edizione Non è l'Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l'Arena, 24 gennaio 2021 Ospite del faccia a faccia con Giletti sarà Matteo Salvini, leader della Lega che commenterà la crisi di Governo aperta la settimana scorsa e che dirà la sua su un possibile ritorno alle urne. Le sue dichiarazioni saranno commentate da Tommaso Labate ed Augusto Minzolini. Si parlerà, poi, dell'emergenza economica causata dalla pandemia, ed in particolare sulla difficile situazione che stanno vivendo i ristoratori e gli esercizi pubblici, ma ...

ItaliaViva : Oggi @matteorenzi alle 14.30 sarà ospite a Mezz'ora in più, Rai3 e alle 20.30 a Non è l'arena, su La7. - La7tv : #nonelarena Matteo Renzi a Non è l'Arena: 'Un Ministro del PD mi ha detto riflettici, vedo l'ondata d'odio che part… - Arena_Anto : RT @Gitro77: Con le condizioni del Recovery Fund ci ridurranno come la Grecia. Poi, non contenti, spacceranno la nostra distruzione per un… - cascinanotizie : Non è una Hyde Park pisana l’alternativa allo stadio - rtl1025 : ?? Questa sera, alle 20:35 su @La7tv, torna 'Non è l'arena'. Massimo #Giletti è in diretta con noi a #nonstopnews pe… -

