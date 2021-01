Liga, l’Atletico risponde a Real e Barça e continua la sua marcia: 3-1 al Valencia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Al Wanda Metropolitano l’Atlletico Madrid risponde ai successi di Real Madrid e Barcellona e batte nel posticipo della 20a giornata il Valencia in rimonta per 3-1. I colchoneros volano quindi a 47 punti, sempre più al comando della Liga. Gli ospiti che erano passati in vantaggio con Racic all’11’. Poi la risposta dei colchoneros che trovano il gol con Joao Felix nel primo tempo, Suarez e Correa nella ripresa. Con questo risultato l’Atletico consolida il suo primo posto in classifica con 47 punti, mentre il Valencia resta a quota 20 con soli due punti di margine sulla zona retrocessione. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Al Wanda Metropolitano l’Atlletico Madridai successi diMadrid e Barcellona e batte nel posticipo della 20a giornata ilin rimonta per 3-1. I colchoneros volano quindi a 47 punti, sempre più al comando della. Gli ospiti che erano passati in vantaggio con Racic all’11’. Poi la risposta dei colchoneros che trovano il gol con Joao Felix nel primo tempo, Suarez e Correa nella ripresa. Con questo risultatoconsolida il suo primo posto in classifica con 47 punti, mentre ilresta a quota 20 con soli due punti di margine sulla zona retrocessione. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

