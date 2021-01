Juventus, Pirlo: «Bene CR7-Kulusevski. Su Arthur…» – VIDEO (Di domenica 24 gennaio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato della prestazione dei singoli contro il Bologna: le sue dichiarazioni – VIDEO Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della prestazione offerta dai singoli contro il Bologna. «Kulusevski e Ronaldo sono due giocatori diversi ma si trovano Bene. Sono bravi sia a venire incontro e sia ad attaccare la profondità. Arthur ha fatto un’altra grande partita. Sta Bene dopo la botta con l’Atalanta, ha caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno. Dybala si sta allenando, sta cercando di migliorare. Vedremo giorno dopo giorno le sue condizioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Andrea, allenatore della, ha parlato della prestazione dei singoli contro il Bologna: le sue dichiarazioni –Andrea, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa della prestazione offerta dai singoli contro il Bologna. «e Ronaldo sono due giocatori diversi ma si trovano. Sono bravi sia a venire incontro e sia ad attaccare la profondità. Arthur ha fatto un’altra grande partita. Stadopo la botta con l’Atalanta, ha caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno. Dybala si sta allenando, sta cercando di migliorare. Vedremo giorno dopo giorno le sue condizioni». Leggi su Calcionews24.com

