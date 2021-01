iPhone 13 cambia tutto: il design sarà completamente rivisto (Di domenica 24 gennaio 2021) Grandi novità in arrivo per gli iPhone 13. Il design potrebbe essere completamente rivisto: tutti i dettagli Apple potrebbe pensare ad una vera e propria rivoluzione con il lancio degli iPhone 13. Stando a quanto riferisce il quotidiano DigiTimes, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe in mente un restyling completo per ciò che riguarda il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Grandi novità in arrivo per gli13. Ilpotrebbe essere: tutti i dettagli Apple potrebbe pensare ad una vera e propria rivoluzione con il lancio degli13. Stando a quanto riferisce il quotidiano DigiTimes, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe in mente un restyling completo per ciò che riguarda il L'articolo proviene da Inews.it.

Grandi novità in arrivo per gli iPhone 13. Il design potrebbe essere completamente rivisto: tutti i dettagli Apple potrebbe pensare ad una vera e propria rivoluzione con il lancio degli iPhone 13. Sta ...

Apple corre ai ripari dopo l'insuccesso di iPhone 12 Mini: il produttore di Cupertino cambia strategia, guardando soprattutto alla gamma Pro.

