Grande Fratello Vip, "alza il gomito prima della diretta, la produzione è pronta a cacciarla" (Di domenica 24 gennaio 2021) "Una donna molto rock che prima della diretta del Grande Fratello Vip beve molto e ascolta musica rap. Ogni volta rischia di mettere in imbarazzo la produzione per il suo comportamento". È questa l'indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia durante l'ultima diretta di "Casa Chi" che sta scatenando sui social il toto-nomi su chi sia la persona in questione. Secondo quanto riferito, le sarebbe stato dato un ultimatum, "o smetti di bere o ti cacciamo", motivo per cui la sua identità potrebbe essere svelata già nelle prossime puntate, qualora dovesse esserci qualche assenza nel cast. Come si legge su Leggo, "si tratterebbe di un'ex concorrente che continua ad andare in studio e 'alza il gomito'. Chi gestisce lo show non ...

