Filippo Bubbo è morto mentre riceveva le prime cure (Di domenica 24 gennaio 2021) Filippo Bubbo, il giovane conducente di un autoarticolato, è morto dopo uno schianto contro un veicolo dello stesso tipo. E’ successo sull’autostrada A4. Era nato e cresciuto a Catanzaro Filippo Bubbo, 25 anni, impegnato presso la ditta di trasporti in Tir del padre: il giovane purtroppo non è riuscito a salvarsi dal tremendo schianto tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 24 gennaio 2021), il giovane conducente di un autoarticolato, èdopo uno schianto contro un veicolo dello stesso tipo. E’ successo sull’autostrada A4. Era nato e cresciuto a Catanzaro, 25 anni, impegnato presso la ditta di trasporti in Tir del padre: il giovane purtroppo non è riuscito a salvarsi dal tremendo schianto tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

qn_lanazione : Incidente in autostrada. Muore giovane camionista - Laprimapagina : Pisa. Filippo Bubbo morto in un incidente in A4 -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bubbo Schianto tra tir sulla A4, muore 25enne: Filippo lavorava nella ditta di trasporti del padre Fanpage.it L'automobilista non ce l'ha fatta, deceduta in ospedale dopo il drammatico incidente

Lo schianto si era verificato intorno alle 19 di mercoledì quando la signora, al volante della sua Fiat 600, stava procedendo lungo via Ravenna a Bellaria quando all'altezza di via Sirtori, per cause ...

Roma, esplode una cabina elettrica: paura tra i passanti

A Roma, in zona Lepanto, a causa di un guasto elettrico si sono avvertite delle piccole esplosioni. Fonte: https://www.instagram.com/p/CKV9T8qoV4f/?utm_source=ig_web_copy_link ...

Lo schianto si era verificato intorno alle 19 di mercoledì quando la signora, al volante della sua Fiat 600, stava procedendo lungo via Ravenna a Bellaria quando all'altezza di via Sirtori, per cause ...A Roma, in zona Lepanto, a causa di un guasto elettrico si sono avvertite delle piccole esplosioni. Fonte: https://www.instagram.com/p/CKV9T8qoV4f/?utm_source=ig_web_copy_link ...