Udinese, Gotti toglie Arslan dopo 30?: la disperazione del tedesco (Di sabato 23 gennaio 2021) Alla mezz'ora del primo tempo di Udinese-Inter l'allenatore dei friulani Luca Gotti decide di giocarsi il primo cambio e togliere Arslan già ammonito. Ci sono eventi che siamo soliti vedere sui campi da calcio, solo non quello professionistico. La mossa di Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, che al 30? del primo tempo ha deciso di sostituire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Udinese_1896 : Gli undici di mister Gotti per la partita contro l' #Inter. #UdineseInter #ForzaUdinese #AlèUdin - Bertolca10 : Inter che non approfitta del tonfo dei rossoneri e conquista un pari scialbo contro l'Udinese di Gotti. Nerazzurri… - lup0solitari0 : @Udinese_1896 Ottima partita e #Conte espulso è goduria pura. Grande Mr. #Gotti - esistenzialinte : @gig_giorgio 2 occasioni in 94 minuti contro l’Udinese di Luca Gotti, insuperabili Bonifazzi-Becao-Samir - Hart82Sci : Gotti è molto bravo come allenatore comunque @Udinese_1896 -