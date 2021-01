Santo Domingo | Italiana violentata e uccisa | corpo all’interno di un frigorifero

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) Una donna di Modena, C.L. di 59 anni originaria di Carpi, è statadove risiedeva da una decina di anni. Ildella donna legato e imbavagliato è stato trovatodi undove si trovava da almeno 3 giorni e la porta delera stata bloccata da una scala in modo da impedire l’accesso. Secondo gli inquirenti non si esclude che la vittima sia morta assiderata. Arrestato un uomo, movente economico Il cadavere della donna è stato ritrovatodella propria abitazione a Bavaro, un distretto di Punta Cana nella parte orientale della repubblica dominicana. Secondo le indagini, come riporta la stampa dominicana, il movente ...