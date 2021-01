Novara-Pro Vercelli probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo pomeriggio alle 15 allo stadio Silvio Piola di Novara si disputa il derby del riso tra i padroni di casa e la Pro Vercelli. La gara, valida per la 20^ giornata del girone A di Serie C, potrebbe essere un punto di svolta della stagione di entrambe le squadre. Da un lato il Novara andrà alla ricerca di importanti punti salvezza. Dall’altro la Pro Vercelli dovrà difendere il terzo posto dalle pretendenti. Il momento del Novara Il Novara non sta decisamente attraversando il miglior momento di forma della sua stagione. L’ultimo successo degli azzurri risale ormai al lontano 21 Ottobre, quando si imposero in trasferta sul Livorno per 3-2. Nelle successive 13 gare sono arrivati 7 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato i gaudenziani si sono dovuti arrendere al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo pomeriggio alle 15 allo stadio Silvio Piola disi disputa il derby del riso tra i padroni di casa e la Pro. La gara, valida per la 20^ giornata del girone A di Serie C, potrebbe essere un punto di svolta della stagione di entrambe le squadre. Da un lato ilandrà alla ricerca di importanti punti salvezza. Dall’altro la Prodovrà difendere il terzo posto dalle pretendenti. Il momento delIlnon sta decisamente attraversando il miglior momento di forma della sua stagione. L’ultimo successo degli azzurri risale ormai al lontano 21 Ottobre, quando si imposero in trasferta sul Livorno per 3-2. Nelle successive 13 gare sono arrivati 7 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato i gaudenziani si sono dovuti arrendere al ...

GazzettinoL : Serie C 19a giornata Gir A 1-1 Lucchese-Renate 1-1 Pistoiese-Giana Erminio 0-0 Pro Patria-Alessandria 1-1 Ju… - IAMCALCIONOVARA : Novara-Pro Vercelli, Banchieri ne convoca 24 - melancholia79 : @giaestrismo Cinque anni fa gli vidi tirare una punizione in un Pro Vercelli-Novara da cineteca. Non crollò lo sta… - magica_pro : #ProVercelli, #Modesto in #conferenza: “A #Novara per seguire il nostro credo” - LaStampa : Capitan Masi, Comi ed Emmanuello prolungano il contratto alla vigilia di Novara-Pro Vercelli -