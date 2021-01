Non va dal dentista per paura del Covid: muore per overdose di antidolorifici (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Per settimane si era rifiutata di recarsi dal dentista per paura di contrarre il Covid e aveva iniziato ad assumere quantità sempre più massicce di antidolorifici per poter sopportare il dolore provocato da un accesso. E’ deceduta così di overdose Alexandria Pierce-Baddeley, di Winsford, nel Regno Unito, ennesima morte causata dalla psicosi da coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico Sun. La psicosi da Covid le impediva di recarsi dal dentista Morire a 29 anni, lasciando un marito e una bimba di nove: per sempre più persone il terrore di morire di Covid è talmente paralizzante da travalicare la prospettiva di passare a miglior vita per altre cause. La madre ha trovato la giovane senza vita nel letto della sua casa. Ogni tentativo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Per settimane si era rifiutata di recarsi dalperdi contrarre ile aveva iniziato ad assumere quantità sempre più massicce diper poter sopportare il dolore provocato da un accesso. E’ deceduta così diAlexandria Pierce-Baddeley, di Winsford, nel Regno Unito, ennesima morte causata dalla psicosi da coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico Sun. La psicosi dale impediva di recarsi dalMorire a 29 anni, lasciando un marito e una bimba di nove: per sempre più persone il terrore di morire diè talmente paralizzante da travalicare la prospettiva di passare a miglior vita per altre cause. La madre ha trovato la giovane senza vita nel letto della sua casa. Ogni tentativo ...

