Michele Riondino, sapete con chi è fidanzato? Lei è una make up artist di successo

Michele Riondino è molto innamorato di una bellissima donna. sapete chi è? Anche lei è nel mondo dello spettacolo. Bravissimo attore, Riondino è stato conosciuto dai telespettatori del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nella serie tv 'Il giovane Montalbano', nel quale ha appunto interpretato il ruolo di protagonista. Il suo esordio in tv è però stato nella serie 'Distretto di polizia', a cui ha preso parte per tre stagioni consecutive. Ma con chi è fidanzato il giovane Riondino? Scopriamolo insieme. Michele Riondino innamoratissimo: ecco chi è la sua fidanzata La fidanzata di Michele Riondino si chiama Eva Nestori, e lavora anche lei nel mondo dello spettacolo.

