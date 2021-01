Mastella a Tgcom24: 'Per il futuro del governo bisogna recuperare Renzi' (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo ha detto Clemente Mastella a Tgcom24. 'Giuseppe Conte ha una maggioranza limitata, ma resta in piedi', ha aggiunto. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo ha detto Clemente. 'Giuseppe Conte ha una maggioranza limitata, ma resta in piedi', ha aggiunto.

Per il futuro del governo "bisogna recuperare Renzi, tenendo però conto che sono stati i responsabili a permettere di avere una maggioranza in Senato. Ciò che è certo, è che si parte da Conte". Lo ha ...

Meloni: "Fate rimpiangere la prima Repubblica, con Mastella airlines"

